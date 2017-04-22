НАБУ: Мартыненко пытался избежать задержания

В Национальном антикоррупционном бюро настаивают на законности ходатайства детективов о задержании экс-депутата Николая Мартыненко.

На запрос DT.UA НАБУ предоставило редакции справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных детективами обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным ГОКом концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку.

В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения, которые свидетельствуют о намерениях экс-депутата избежать ответственности.

В частности, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером оставил место постоянного проживания и предоставил членам своей семьи указания поступить аналогично".

Также Мартыненко сообщил близким перечень адресов и автомобилей, по которым планируются обыски и "указал места, которые по его мнению, являются безопасными и организовал работу подконтрольных ему лиц, направленную на сокрытие вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко, "его окружение перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил свой телефон и контактировал с окружением через другие средства связи.

В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского. Детективы Бюро пытались связаться с Мартыненко по телефону приемной Дзендзерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника" отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.

Далее, поняв, что детективы НАБУ установили его местонахождение, Мартыненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзендзерского и только после длительных переговоров с детективами, его убедили выйти.

В НАБУ подчеркивают, что все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах ведения дальнейшего расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и побега с места возможного проведения следственных действий".

Именно из-за таких действий детективы НАБУ, согласно ст.208 УПК Украины, приняли решение задержать Мартыненко с целью устранить возможность дальнейшего избежания им ответственности и совершения попытки побега.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.