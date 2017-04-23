Генсек НАТО наголосив на потребі розслідування підриву патруля ОБСЄ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на потребі ретельного розслідування трагічного інциденту з патрулем ОБСЄ.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Необхідне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні бути збережені" - написав Столтенберг.

A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 23, 2017

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

Європейська правда