Генсек НАТО заявил о необходимости расследования подрыва патруля ОБСЕ
Воскресенье, 23 апреля 2017, 17:13
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость тщательного расследования трагического инцидента с патрулем ОБСЕ.
Об этом он написал в своем Твиттере.
"Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены", - написал Столтенберг.
A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 23, 2017
Как известно, в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.