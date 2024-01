Генсек НАТО заявил о необходимости расследования подрыва патруля ОБСЕ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость тщательного расследования трагического инцидента с патрулем ОБСЕ.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Необходимо тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть сохранены", - написал Столтенберг.

A thorough investigation is needed of the tragic @OSCE_SMM incident in E #Ukraine. Safety & freedom of movement must be maintained.