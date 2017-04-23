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Штаб АТО: Звинувачення з боку ОРДЛО - провокація

Неділя, 23 квітня 2017, 20:34

Звинувачення керівників ОРДЛО щодо диверсійних дій ЗСУ, внаслідок яких загинув представник СММ ОБСЄ є безпідставними, носять провокативний характер та мають на меті дискредитацію України.

Про це заявили у штабі АТО 23 квітня. 

"Коментарі представників ОРДЛО про диверсійні дії Збройних Сил України щодо мирного населення та міжнародних організацій не мають ніяких підстав, несуть відверто провокаційний характер та мають на меті дискредитацію України на міжнародній арені", - йдеться у заяві. 

Також у штабі заявили, що заяви представників ОРЛО щодо обстрілу Збройними Силами України місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності.

"Впродовж доби у зазначеному районі українською стороною СЦКК не зафіксовано жодного випадку порушення режиму "тиші". Відтак, заяви представників ОРЛО щодо обстрілу з боку ЗСУ місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності", - зазначили у штабі. 

При цьому у прес-центрі штабу АТО закликали громадян та міжнародні організації суворо дотримуватися заходів безпеки під час пересування по ОРДЛО.

"Наявність великої кількості безконтрольно поставлених мінних полів, створюють реальну загрозу для життя та здоров’я мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини

Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".

У свою чергу глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз заявив, що усі спроби бойовиків ОРЛО перекласти на українських військових провину за скоєний злочин на території, непідконтрольній Україні, є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів.

Українська правда 

Теми: ОБСЄЛНРАТО
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