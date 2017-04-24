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В "ЛНР" заявили про перенесення засідання підгрупи з безпеки через підрив авто ОБСЄ

Понеділок, 24 квітня 2017, 02:26

Бойовики "ЛНР" заявили, що засідання підгрупи з безпеки контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, яке планувалося на цьому тижні, переноситься через підрив автомобіля патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомив "уповноважений представник ЛНР" на Мінських переговорах Владислав Дейнего, передає ресурс сепаратистів.

За його словами, про перенесення засідання заявив голова місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.

"Перші наслідки інциденту вже є - я отримав з офісу голови місії в Україні пана Апакана повідомлення, що призначене на 25 квітня засідання робочої групи з питань безпеки, координатором якої він є, перенесено на невизначений термін", - повідомив Дейнего.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Теми: ОБСЄЛНР
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