В "ЛНР" заявили о переносе заседание подгруппы по безопасности

Боевики "ЛНР" заявили, что планировавшееся на этой неделе заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины переносится из-за подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщил "уполномоченный представитель ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает ресурс сепаратистов.

По его словам, о переносе заседания заявил глава миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

"Первые последствия инцидента уже есть – я получил из офиса главы миссии в Украине господина Апакана уведомление, что назначенное на 25 апреля заседание рабочей группы по вопросам безопасности, координатором которой он является, перенесено на неопределенный срок", - сообщил Дейнего.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.