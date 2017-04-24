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Турчинов поклав відповідальність за підрив авто ОБСЄ на Росію

Понеділок, 24 квітня 2017, 16:36

Відповідальність за загибель члена моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі несе військово-політичне керівництво Росії.

Таку заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова передає прес-служба РНБО.

"Цей підрив є спланованим терористичним актом, скерованим проти місії ОБСЄ на Донбасі. Повну відповідальність за цей терористичний акт несе військово-політичне керівництво РФ, яке повністю контролює окуповану територію Донбасу. Жодні дії гібридних військ не відбуваються без узгодження з російським Генштабом", - наголосив він.

Турчинов каже, що міна, на якій 23 квітня підірвався автомобіль зі спостерігачами ОБСЄ, була закладена бойовиками російсько-терористичних угруповань.

"Одним із завдань, яке відпрацьовували терористи під час підриву автомобіля СММ ОБСЄ – це призупинення патрулювання окупованої території для масштабного та неконтрольованого переміщення російського озброєння та військової техніки, з ціллю подальшої підготовки масштабних військових провокацій", - повідомив секретар РНБО.

Він розповів, що про маршрут слідування представників ОБСЄ було попереджено російських військових представників в СЦКК та підконтрольні їм незаконні військові формування, які надали відповідні гарантії безпеки представникам ОБСЄ.

На думку Турчинова, заява міністра закордонних справ Сергія Лаврова про необхідність негайного пошуку винних є "блюзнірською та цинічною, тому що винні в цьому теракті знаходяться в Кремлі і несуть повну відповідальність за кров, як представників ОБСЄ так і українських військових і цивільних громадян".

Як повідомлялося, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті чого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

За вказаним фактом управління Служби безпеки України в Луганській області відкрило кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт, що призвів до загибелі людини".

Українська правда

Теми: ТурчиновРНБООБСЄДонбаснадзвичайна подія
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