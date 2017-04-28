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Труханов ветує рішення міськради про перейменування вулиць — Аваков

П'ятниця, 28 квітня 2017, 23:08

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що мер Одеси Геннадій Труханов вирішив ветувати скандальне рішення міської ради про перейменування вулиць.

Про це Аваков написав в своєму Twitter.

"Провели з Ігорем Райніним (глава АП - ред.) зустріч з мером Одеси. Добре, аргументовано поговорили. Мер прийняв рішення накласти вето на одіозне рішення ради", - повідомив він.

28 квітня Приморський районний суд Одеси визнав незаконним і скасував рішення міськради про перейменування раніше декоммунізованих губернатором Міхеілом Саакашвілі вулиць і провулків міста.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

Українська правда

Теми: АваковОдеса
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