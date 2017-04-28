Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов ветирует решение горсовета о переименовании улиц — Аваков

Пятница, 28 апреля 2017, 23:08

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение ветировать скандальное решение городского совета о переименовании улиц.

Об этом Аваков написал в своем Twitter.

"Провели с Игорем Райниным (глава АП — ред.) встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение совета", - сообщил он.

28 апреля Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Михеилом Саакашвили улиц и переулков города.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

Украинская правда

Темы: АваковОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: