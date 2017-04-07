Екс-бійця "Донбасу" затримали за спробу дати хабар — ГПУ

Колишнього бійця батальйону "Донбас" на прізвисько Жак затримали під час спроби дати хабара прокурору Луганського гарнізону.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"До військової прокуратури сил АТО звернувся прокурор Луганського гарнізону з рапортом про те, що йому і слідчому колишній боєць Семенченка з позивним Жак пропонує неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за закриття провадження стосовно нього", - написала вона на Facebook.

За словами Сарган, екс-бійця "Донбасу", який має прізвище Каминський та позивний Жак, затримали у п'ятницю ввечері.

Кримінальне провадження, яке він намагався закрити за допомогою впливу прокурора, відкрите за ч. 2 ст. 146.

Українська правда