Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-бійця "Донбасу" затримали за спробу дати хабар — ГПУ

П'ятниця, 7 квітня 2017, 22:37

Колишнього бійця батальйону "Донбас" на прізвисько Жак затримали під час спроби дати хабара прокурору Луганського гарнізону.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"До військової прокуратури сил АТО звернувся прокурор Луганського гарнізону з рапортом про те, що йому і слідчому колишній боєць Семенченка з позивним Жак пропонує неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за закриття провадження стосовно нього", - написала вона на Facebook.

За словами Сарган, екс-бійця "Донбасу", який має прізвище Каминський та позивний Жак, затримали у п'ятницю ввечері.

Кримінальне провадження, яке він намагався закрити за допомогою впливу прокурора, відкрите за ч. 2 ст. 146.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураДонбаскорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: