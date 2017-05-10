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У Кириленка склалося враження, що заяву AI про 9 травня писали в Кремлі

Середа, 10 травня 2017, 15:45

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко розкритикував заяву правозахисної організації Amnesty International щодо порушення прав демонстрантів 9 травня.

Свою оцінку він опублікував у своєму мікроблозі в твіттері.

Так, у Кириленка склалося враження, що "заяву Amnesty International писали у Кремлі".

"Таке враження, що заяву Amnesty International писали у Кремлі. Комуністичний ГУЛАГ знищив 50 млн людей, терор голодом в Україні 7млн. Злочини нацизму і комунізму однаково засуджені у Європі. В Україні заборонена символіка і нацистів,і комуністів. "Правозахисники" не знають?", - написав він.

Як відомо, Amnesty International в Україні у своїй заяві засудила затримання мирних демонстрантів 9 травня у Києві і вважає, що українська влада "зобов'язана забезпечити свободу слова і свободу мирних зібрань для всіх громадян".

"Заборона символіки, пов’язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 р. закони про "декомунізації") є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади", - вважають в Amnesty International.

9 травня в Одесі, Дніпрі і інших містах України затримували людей за поширення комуністичної символіки. Всього 9 травня в ході масових заходів до Дня Перемоги у відділки поліції доставлено близько 80 осіб, від 4 осіб в Дніпрі надійшли повідомлення про тілесні ушкодження, 8 поліцейських отримали травми.

Українська правда

Теми: 9 травняправоправа людиникомунізм
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