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У Кириленко сложилось впечатление, что заявление AI писали в Кремле

Среда, 10 мая 2017, 15:45

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление правозащитной организации Amnesty International о нарушении прав демонстрантов 9 мая.

Свою оценку он опубликовал в своем микроблоге в твиттере.

Так, у Кириленко сложилось впечатление, что "заявление Amnesty International писали в Кремле".

"Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине 7 млн. Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждены в Европе. В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. "Правозащитники" не знают?", - написал он.

Как известно, Amnesty International в Украине в своем заявлении осудила задержание мирных демонстрантов 9 мая в Киеве и считает, что украинская власть "обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан".

"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", - считают в Amnesty International.

9 мая в Одессе, Днепре и других городах Украины задерживали людей за распространение коммунистической символики. Всего 9 мая в ходе массовых мероприятий ко Дню Победы в участки полиции доставлено около 80 человек, от 4 человек в Днепре поступили сообщения о телесных повреждениях, 8 полицейских получили травмы.

Украинская правда

Темы: 9 маяправоправа человекакоммунизм
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