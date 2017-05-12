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Мартиненко заявляє про стеження за ним

П'ятниця, 12 травня 2017, 12:34

Екс-нардеп Микола Мартиненко переконує, що за ним ведеться зовнішнє спостереження.

Про це він заявив в ході судового засідання Апеляційного суду Києва у п'ятницю, 12 травня.

"За мною працює зовнішнє спостереження. Зокрема 23.04 за мною постійно стежив автомобіль "Renault". Я намагався його зупинити, він від'їхав у бік", - сказав Мартиненко.

Крім того він вкотре заявив, що звинувачення САП безпідставні, і що він співпрацюватиме зі слідством. "Стосовно арешту майна: квартиру, де я проживаю з 10 річною донькою... Якщо квартира навіть буде арештована - це просто піар", - сказав Мартиненко.

"Можу сказати лише одне стосовно ризиків: я в цій країні народився і нікуди звідси не поїду. У мене є один вихід - довести в суді, що всі звинувачення дурниці", - додав він.

Водночас у судовому засіданні сталася словесна перепалка між народним депутатом Логвинським та бійцями батальйону "Донбас", які присутні у судовій залі після підтвердження депутатом свого поручительства.

Як відомо, 20 квітня 2017 року НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією "Steuermann", підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вважає, що Мартиненко має можливості впливу на процес, бо на e-mail секретаря політика надходили листи з проханнями про надання вказівок слідчим прокуратури і суддям.

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненкосуд
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