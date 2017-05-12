Мартыненко заявляет о слежке за ним

Экс-нардеп Николай Мартыненко утверждает, что за ним ведется наружное наблюдение.

Об этом он заявил в ходе судебного заседания Апелляционного суда Киева в пятницу, 12 мая.

"За мной работает наружное наблюдение. В частности 23.04 за мной постоянно следил автомобиль "Renault". Я пытался его остановить, он отъехал в сторону", - сказал Мартыненко.

Кроме того он в очередной раз заявил, что обвинения САП беспочвенны, и что он будет сотрудничать со следствием. "Относительно ареста имущества: квартиры, где я проживаю с 10 летней дочкой... даже если квартира будет арестована - это просто пиар", - сказал Мартыненко.

"Могу сказать только одно в отношении рисков: я в этой стране родился и никуда отсюда не поеду. У меня есть один выход - доказать в суде, что все обвинения глупости", - добавил он.

При этом в судебном заседании произошла словесная перепалка между народным депутатом Логвинским и бойцами батальона "Донбасс", которые присутствуют в зале после подтверждения депутатом своего поручительства.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро считает, что Мартыненко имеет возможности влияния на процесс, потому что на e-mail секретаря политика поступали письма с просьбами о даче указаний следователем прокуратуры и судьям.

Роман Кравец, УП