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"Опоблок" вимагає скасувати заборону "ВКонтакте" й "Однокласників"

Вівторок, 16 травня 2017, 15:13

"Опозиційний блок" вимагає від президента Петра Порошенка скасувати указ, яким в Україні заборонено користуватися російськими соцмережами "ВКонтакте" й "Однокласники".

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій 16 травня.

"Опозиційний блок" засуджує рішення влади про заборону доступу українських громадян до найбільш популярних в Україні соціальних мереж інтернету – "ВКонтакте" та "Однокласників", – заявляє Опоблок.

На думку його представників, "це середньовічне рішення відкидає Україну до лав тоталітарних держав, порушуючи базові права громадян на свободу слова та інформації".

"Ми вимагаємо скасувати указ про заборону доступу до соцмереж і закликаємо всі демократичні сили України та світу нас підтримати", – заявляє Опоблок.

На думку противників чинної влади, "заборона на доступ до соцмереж – це не захист національної безпеки, а заборона на право людей самим отримувати інформацію".

"Влада боїться власних громадян. Вона продовжує політику щодо взяття під контроль всіх засобів інформації і комунікації та заборони неконтрольованих. Влада не в змозі зупинити війну або поліпшити життя людей, тому переходить до заборони на інформацію. Її мета – самозбереження через монополію на інформацію і цензуру", – заявляє Опоблок.

На його думку, заборона на доступ громадян до соцмереж показує, що влада не відповідає викликам сучасності і "знищує залишки поваги до себе".

"Опозиційний блок" називає заборону доступу до соцмереж "злочином перед суспільством".

"Ми вимагаємо скасування цього середньовічного указу і закликаємо підтримати нашу вимогу всіх, хто хоче бачити Україну демократичною і вільною. Заради захисту основних прав громадян потрібно бути єдиними", – заявляє партія колишніх соратників Віктора Януковича.

Як стало відомо у вівторок, 15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній. Серед них пошуковий сервіс "Яндекс", включно з картами, поштовик Mail.ru, популярні соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники".

Також під заборону в Україні потрапили російські компанії "Аерофлот", програма бухгалтерського обліку "1С", антивірусники "Лабаторія Касперського" і "Dr.Web", телекомпанія "НТВ", виробник зброї "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" та інші.

Крім того, санкції торкнулися нових фізичних осіб: членів "ЛНР" та "ДНР", російських військових та чиновників, кримських поплічників Росії.

Указ президента про розширення санкцій щодо РФ набуде чинності після опублікування в офіційних виданнях – але не пізніше 1 червня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережісанкціїОпозиційний блокПорошенкозаконодавство
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