"Оппоблок" требует отменить запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"

"Оппозиционный блок" требует от президента Петра Порошенко отменить указ, которым в Украине запрещено пользоваться российскими соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 16 мая.

"Оппозиционный блок" осуждает решение власти о запрете доступа украинских граждан к самым популярным в Украине социальным сетям интернета – "ВКонтакте" и "Одноклассников", – заявляет Оппоблок.

По мнению его представителей, "это средневековое решение отбрасывает Украину в ряды тоталитарных государств, нарушая базовые права граждан на свободу слова и информации".

"Мы требуем отменить указ о запрете доступа к соцсетям и призываем все демократические силы Украины и мира нас поддержать", – заявляет Оппоблок.

По мнению противников действующих властей, "запрет на доступ к соцсетям – это не защита национальной безопасности, а запрет на право людей самим получать информацию".

"Власти боятся собственных граждан. Они продолжают политику взятия под контроль всех средств информации и коммуникации и запрета неконтролируемых. Власти не в состоянии остановить войну или улучшить жизнь людей, поэтому переходит к запрету на информацию. Его цель – самосохранение через монополию на информацию и цензуру", – заявляет Оппоблок.

По его мнению, запрет на доступ граждан к соцсетям показывает, что власти не соответствуют вызовам современности и "уничтожают остатки уважения к себе".

"Оппозиционный блок" называет запрет доступа к соцсетям "преступлением перед обществом".

"Мы требуем отмены этого средневекового указа и призываем поддержать наше требование всех, кто хочет видеть Украину демократической и свободной. Ради защиты основных прав граждан нужно быть едиными", – заявляет партия бывших соратников Виктора Януковича.

Как стало известно во вторник, 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. Среди них поисковый сервис "Яндекс", включая карты, почтовик Mail.ru, популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также под запрет в Украине попали российские компании "Аэрофлот", программа бухгалтерского учета "1С", антивирусники "Лабатория Касперского" и "Dr.Web", телекомпания "НТВ", производитель оружия "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" и прочие.

Кроме того, санкции коснулись новых физических лиц: членов "ЛНР" и "ДНР", российских военных и чиновников, крымских приспешников России.

Указ президента о расширении санкций в отношении РФ вступит в силу после опубликования в официальных изданиях – но не позже 1 июня.

Алена Рощенко, УП