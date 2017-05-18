До суду у справі Януковича викличуть Яценюка

Державне обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича планує викликати на судове засідання колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Про це повідомив УП прокурор Руслан Кравченко у відповідь на запитання, чи будуть викликані в суд політики, які брали участь у мирних переговорах з Януковичем під час Революції гідності, зокрема Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.

"Яценюк - так. Він вже був допитаний як свідок під час досудового розслідування. Кличко та Тягнибок не допитувалися як свідки, тому що вони не володіють інформацією, яка є корисна для слідства кримінального провадження у здійсненні державної зради, ведення агресивної війни та пособництві в змінах територіальної цілісності. Тягнибок і Кличко не володіють інформацією щодо цих злочинів", - сказав він.

На уточнення, чи Яценюк буде викликатися до суду, Кравченко сказав: "У суд буде викликатися лише Яценюк, Тягнибока і Кличка не буде".

Як повідомлялося, 18 травня Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Роман Кравець, УП