До суду у справі Януковича викличуть Яценюка
Державне обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича планує викликати на судове засідання колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
Про це повідомив УП прокурор Руслан Кравченко у відповідь на запитання, чи будуть викликані в суд політики, які брали участь у мирних переговорах з Януковичем під час Революції гідності, зокрема Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.
"Яценюк - так. Він вже був допитаний як свідок під час досудового розслідування. Кличко та Тягнибок не допитувалися як свідки, тому що вони не володіють інформацією, яка є корисна для слідства кримінального провадження у здійсненні державної зради, ведення агресивної війни та пособництві в змінах територіальної цілісності. Тягнибок і Кличко не володіють інформацією щодо цих злочинів", - сказав він.
На уточнення, чи Яценюк буде викликатися до суду, Кравченко сказав: "У суд буде викликатися лише Яценюк, Тягнибока і Кличка не буде".
Як повідомлялося, 18 травня Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.
Роман Кравець, УП