В суд по делу Януковича вызовут Яценюка

Государственное обвинение по делу экс-президента Виктора Януковича планирует вызвать на судебное заседание бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом сообщил УП прокурор Руслан Кравченко в ответ на вопрос, будут ли вызваны в суд политики, которые принимали участие в мирных переговорах с Януковичем во время Революции достоинства, в частности Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.

"Яценюк - да. Он уже был допрошен в качестве свидетеля во время досудебного расследования. Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, потому что они не владеют информацией, которая полезна для следствия уголовного производства в совершении государственной измены, ведении агрессивной войны и пособничестве в изменении территориальной целостности. Тягнибок и Кличко не владеют информацией относительно этих преступлений", - сказал он.

На уточнение, будет ли Яценюк вызываться в суд, Кравченко сказал: "В суд будет вызываться только Яценюк, Тягнибока и Кличко там не будет".

Как сообщалось, 18 мая Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича до 10 часов 29 мая.

Роман Кравец, УП