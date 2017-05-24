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Апеляційний суд залишив охоронця Яроша під вартою

Середа, 24 травня 2017, 19:52

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі запобіжний захід охоронцеві депутата Дмитра Яроша Михайлові Навроцькому у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат підозрюваного Сергій Погосян наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт.

За словами адвоката, його підзахисний потребує госпіталізації: після інциденту з таксистами у Кам’янському у того зламані пальці рук, численні садна та забої на тілі. Захист наполягав на тому, що охоронець був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

Раніше Ярош висловився з приводу того, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі.

Теми: судЯрош
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