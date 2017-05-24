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Апелляционный суд оставил охранника Яроша под стражей

Среда, 24 мая 2017, 19:52

Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе меру пресечения охраннику депутата Дмитрия Яроша Михаилу Навроцкому в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Как сообщает Радио Свобода, адвокат подозреваемого Сергей Погосян настаивал на замене меры пресечения на домашний арест.

По словам адвоката, его подзащитный требует госпитализации: после инцидента с таксистами в Каменском у того сломаны пальцы рук, многочисленные ссадины и ушибы на теле. Защита настаивала на том, что охранник был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

В воскресенье, 14 мая, в Каменском произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен. По данным из полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь.

Раньше Ярош уже высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

Темы: судЯрош
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