Парубий подписал квоты на ТВ и запрет "георгиевской ленты"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о квотах украинского языка на телевидении и закон о запрете "георгиевской ленты".

Он подписал их 26 мая прямо в президиуме Верховной Рады, открыв заседание парламента.

"Вчера мы сняли все преграды для подписания важных законов. Несмотря на истерику тех, кому Украина костью в горле, и на попытки заблокировать закон об украинском языке на украинском телевидении, этот парламент продемонстрировал, что мы – украинский парламент", – отметил спикер.

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональных телевидениях 75%... Сейчас, в условиях войны, это – вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я безотлагательно подписываю закон", – заявил Парубий.

Он тут же поставил свою подпись под документом.

"Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой "георгиевской ленты" – символа ненависти и вражды, так как эти ленты носят люди – те, кто развязал войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает людей, и те, кто ненавидит Украину", – заявил глава ВР.

"Этот закон – один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже уже имею право его подписать и делаю это в присутствии всех народных депутатов", – добавил Парубий.

Спикер также поздравил с Днем независимости Грузию, которая поддержала Украину в борьбе с российским агрессором. "Ваш праздник – это наш праздник. Победим врага вместе", – сказал он.

Как известно, 23 мая Верховная Рада приняла закон, по которому доля передач и/или фильмов на украинском языке для общенациональных телерадиоорганизаций составляет не меньше 75% с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, а для региональных и местных вещателей –50%. Доля новостей на государственном языке в эти же промежутки времени также должна быть не менее 75% выпуска.

Закон об украинском языке на телевидении вступит в силу через 4 месяца, а произведенный в Украине русскоязычный телепродукт еще 1 год и 4 месяца будет учитываться в украиноязычную квоту.

16 мая Верховная Рада ввела наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток за изготовление и пропаганду "георгиевской ленты".

17 мая депутаты "Оппозиционного блока" зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за этот законопроект.

Но 25 мая парламент не отменил результаты голосования за законопроект №2987, поэтому Парубий получил право подписать и отправить на подпись президенту закон об ответственности за изготовление и пропаганду "георгиевской ленты".

Президент Петр Порошенко уже заявлял, что подпишет оба резонансных закона.

Алена Рощенко, УП