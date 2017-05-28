Матіос обіцяє підозру екс-очільнику податкової Одещини вже у понеділок

Військова прокуратура вже у понеділок, 29 травня, повідомить про підозру екс-начальнику державної податкової адміністрації в Одеській області Олександру Чорнобаю.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "ZIK".

За його словами, у Чорнобая провели обшук, під час якого знайшли "чимало цікавого".

"У Чорнобая ми знайшли унікальну річ .. це обвинувальний висновок, який ще за старим кодексом, у 2002 році, за зловживання службовим становищем і за ухилення від сплати податків щодо керівника одного з районних податкових інспекцій Макіївки підписав тодішній прокурор Макіївки Ренат Кузьмін", - повідомив Матіос.

"Про цей обвинувальний акт ніхто не знав, його немає ні в яких обліках, однак його, як настільну книгу для себе зберігав пан Чорнобай", - додав військовий прокурор.

Як відомо, Олександр Чернобай очолював податкову адміністрацію Одеської області у 2010-2014 роках.

24 травня 2017 року правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.

За словами Матіоса, обшуки проводилися щодо керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем розташування податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки". Матіос підкреслив, що це лише "перша хвиля затримань".

Як заявив глава МВС Арсен Аваков, поліція зібрала докази, що податкова служба за часів керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва, деяких з них Печерський райсуд відпустив під заставу, особисте зобов'язання, деяких було заарештовано на 2 місяці.

Думская.net