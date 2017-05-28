Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матиос обещает подозрение экс-главе налоговой Одесчины уже в понедельник

Воскресенье, 28 мая 2017, 21:51
Матиос обещает подозрение экс-главе налоговой Одесчины уже в понедельник

Военная прокуратура уже в понедельник, 29 мая, сообщит о подозрении экс-начальнику государственной налоговой администрации в Одесской области Александру Чернобаю.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "ZIK". 

По его словам, у Чернобая провели обыск, в ходе которого нашли "немало интересного".

"У Чернобая мы нашли уникальную вещь .. это обвинительное заключение, которое еще по старому кодексу, в 2002 году, за злоупотребление служебным положением и за уклонение от уплаты налогов в отношении руководителя одного из районных налоговых инспекций Макеевки подписал тогдашний прокурор Макеевки Ренат Кузьмин", - сообщил Матиос.

"Об этом обвинительном акте никто не знал, его нет ни в каких учетах, однако его, как настольную книгу для себя сохранял господин Чернобай", - добавил военный прокурор. 

Как известно, Александр Чернобай возглавлял налоговую администрацию Одесской области в 2010-2014 годах. 

24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

По словам Матиоса, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики". Матиос отметил, что это только "первая волна задержаний".

Как заявил глава МВД Арсен Аваков, полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытки в виде непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев, некоторых из них Печерский райсуд отпустил под залог, личное обязательство, некоторые были арестованы на 2 месяца.

Думская.net

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупцияналогиМатиос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
коррупция
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: