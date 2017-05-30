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Геращенко: Потрібно заблокувати всі сайти бойовиків

Вівторок, 30 травня 2017, 04:45
Геращенко: Потрібно заблокувати всі сайти бойовиків

Після того, як в Україні були заблоковані деякі російські соцмережі, необхідно заблокувати всі сайти бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в Facebook.

"Наступний етап - заблокувати всі сайти ОРДЛО як такі, що порушують українське законодавство, сіють міжнаціональну ворожнечу, виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначила вона.

Таку думку Геращенко висловила після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російським Russia Today і Sputnik було відмовлено в акредитації у виборчому штабі через те, що вони поширюють пропаганду і наклеп.

15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Теми: ДонбасінтернетсанкціїГеращенко Ірина
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