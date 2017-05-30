Геращенко: Нужно заблокировать все сайты боевиков

После того, как в Украине были заблокированы некоторые российские соцсети, необходимо заблокировать все сайты боевиков "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"Следующий этап - заблокировать все сайты ОРДЛО как нарушающие украинское законодательство, сеющие межнациональную рознь, выступающие против территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила она.

Такое мнение Геращенко высказала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российским Russia Today и Sputnik было отказано в аккредитации в избирательном штабе из-за того, что они распространяют пропаганду и клевету.

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети