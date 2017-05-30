Петренко звинувачує Саакашвілі у брехні і збирається до суду

Міністр юстиції Павло Петренко подасть позов про захист честі і гідності проти лідера політичної сили "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

На прес-конференції він сказав, що на мітингу під Мін'юстом 30 травня озвучили неправдиву інформацію: що Мін'юст відмовляє у реєстрації змін назви "Руху нових сил" і при цьому незаконно зареєстрував партію "Блок Михайла Саакашвілі".

"Міністерство юстиції зареєструвало "Рух нових сил" буквально півроку тому назад… Щодо того, що міністерство нібито не реєструє зміни назви партії на "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Станом на сьогодні жодних документів з назвою партії Саакашвілі, "Рух нових сил" у Міністерстві юстиції немає", – заявив Петренко.

Тому заяви про відмову у зміні назви він назвав "маніпуляцією".

Міністр пообіцяв зареєструвати зміни, якщо партія надасть усі необхідні документи для перейменування.

Щодо "Блоку Михайла Саакашвілі" Петренко пояснив, що до реєстрації Мін'юст зобов’язав суд:

"Більше року тому група громадян України, серед яких був однофамілець Саакашвілі (екс-керівника Одеської ОДА – ред.) – який отримав паспорт і всі необхідні документи, – подала пакет документів щодо реєстрації "Блоку Саакашвілі". Міністерство юстиції відмовило в реєстрації цієї партії. Ці громадяни звернулися до суду – і більше, ніж рік, у них були судові процеси аж до Вищого адмінсуду…".

За словами Петренка, Міхеїл Саакашвілі був обізнаний із цим, але впродовж року не долучився до справи, – "і сьогодні це використовується як те, що нібито Мінюст незаконно зареєстрував", хоча екс-керівник Одеської ОДА мав би у суді захищати свої інтереси.

"Сьогодні, коли я побачив акцію, ми запросили ініціаторів до конструктивного діалогу – і в цьому кабінеті були присутні декілька народних депутатів і безпосередньо Михайло Саакашвілі. Я дуже просто йому пояснив, що необхідно подати певні документи для того, щоб вони отримали реєстрацію партії, й що йому необхідно зробити зі своїми юристами, щоб це відбулося в рамках закону і швидко", – сказав міністр.

Натомість, за словами Петренка, Саакашвілі "опустився до рівня базарної особи, яка лаялася і намагалася спровокувати бійку, поводилася нецензурно й неприпустимо".

Ніхто не має права шляхом тиску вимагати незаконних дій, сказав міністр.

Петренко вирішив подати позов щодо захисту честі і гідності за заявами Саакашвілі. Він заявив, що викладе всі факти у своїй заяві.

Учасникам мітингу він порадив не довіряти лише словам. "Якщо вас обманюють на акціях, вас точно обмануть у майбутньому", – заявив голова Мін'юсту.

Як відомо, 30 травня між прихильниками Саакашвілі та поліцією під час акції під Мін'юстом сталася штовханина.

Раніше стало відомо, що партію "Блок Михайла Саакашвілі" зареєстрували на Євгена Гофмана, який має опосередковані зв’язки з нардепом від БПП Дмитром Голубовим.

Олена Рощенко, УП