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Петренко обвиняет Саакашвили во лжи и собирается в суд

Вторник, 30 мая 2017, 15:33

Министр юстиции Павел Петренко подаст иск о защите чести и достоинства против лидера политической силы "Рух нових сил" Михэила Саакашвили.

На пресс-конференции он сказал, что на митинге под Минюстом 30 мая озвучивали неправдивую информацию: что Минюст отказывает в регистрации смены названия партии "Рух нових сил" и при этом незаконно зарегистрировал партию "Блок Михаила Саакашвили".

"Министерство юстиции зарегистрировало "Рух нових сил" буквально полгода назад ... По поводу того, что министерство якобы не регистрирует изменение названия партии на "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". На сегодняшний день никаких документов с названием партии Саакашвили,"Рух нових сил" в Министерстве юстиции нет", - заявил Петренко.

Поэтому заявления об отказе в изменении названия он назвал "манипуляцией".

Министр пообещал зарегистрировать изменения, если партия подаст все необходимые документы для переименования.



По поводу "Блока Михаила Саакашвили" Петренко объяснил, что к регистрации Минюст обязал суд:

"Больше года назад группа граждан Украины, среди которых был однофамилец Саакашвили (экс-руководителя Одесской ОГА - ред.) – получивший паспорт и все необходимые документы, – подала пакет документов на регистрацию "Блока Саакашвили". Министерство юстиции отказало в регистрации этой партии. Эти граждане обратились в суд – и больше года у них были судебные процессы до Высшего админсуда ... ".

По словам Петренко, Михаил Саакашвили был уведомлен об этом, но в течение года не вмешался в дело, – "и сегодня это используется как то, что якобы Минюст незаконно зарегистрировал", хотя экс-руководитель Одесской ОГА должен в суде защищать свои интересы.

"Сегодня, когда я увидел акцию, мы пригласили инициаторов к конструктивному диалогу – и в этом кабинете присутствовали несколько народных депутатов и непосредственно Михаил Саакашвили. Я очень просто ему объяснил, что необходимо подать определенные документы для того, чтобы они получили регистрацию партии, и что ему необходимо сделать со своими юристами, чтобы это произошло в рамках закона и быстро", – сказал министр.

Однако, по словам Петренко, Саакашвили "опустился до уровня базарного человека, ругался и пытался спровоцировать драку, вел себя нецензурно и недопустимо".
 
Никто не имеет права путем давления требовать незаконных действий, сказал министр.

Петренко решил подать иск о защите чести и достоинства по заявлениям Саакашвили. Он заявил, что изложит все факты в своем заявлении.

Участникам митинга он посоветовал не доверять исключительно словам. "Если вас обманывают на акциях, вас точно обманут в будущем", – заявил глава Минюста.

Как известно, 30 мая между сторонниками Саакашвили и полицией во время акции под Минюстом произошла потасовка.

Ранее стало известно, что партию "Блок Михаила Саакашвили" зарегистрировали на Евгения Гофмана, который имеет косвенные связи с нардепом от БПП Дмитрий Голубов.

Алена Рощенко, УП

Темы: СаакашвилиПетренкопартиисуд
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