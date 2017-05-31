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Влада думає про мовні квоти для друкованих ЗМІ

Середа, 31 травня 2017, 12:13

Є законопроект про те, що 50% контенту друкованих засобів масової інформації повинні бути українською мовою, а для інтернет-видань такого не пропонують.

Про це розповіла заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар в інтерв'ю Ліга.net.

На питання, чи варто очікувати для друкованих та інтернет-ЗМІ закону, подібного до закону про квоти на телебаченні, вона відповіла: "Це навіть не розглядається, держава це не повинна регулювати".

"Різниця в тому, що телебачення працює на державному частотному ресурсі. Держава має право регулювати те, для чого дає свій ресурс, – це європейський підхід", – сказала вона.

"Але якщо говорити не про інтернет-ЗМІ, а про пресу, то у нас є законопроект, який передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ", – повідомила Сюмар.

"Я в цьому плані прихильник того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив. Щоб ми зробили якісь податкові пільги чи пільги з поширення для тих, хто дотримує цю квоту", – зазначила вона.

"Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, адже норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів, і з нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ", - заявила Сюмар.

Як відомо, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон, за яким частка передач та/або фільмів українською мовою для загальнонаціональних телерадіоорганізацій становить не менше 75% з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для регіональних і місцевих мовників – 50%. Частка новин державною мовою у ці ж проміжки часу також має бути не менше 75% випуску.

Закон про українську мову на телебаченні набуде чинності за 4 місяці, а вироблений в Україні російськомовний телепродукт ще 1 рік і 4 місяці буде зараховуватися в україномовну квоту.

26 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей закон.

Олена Рощенко, УП

Теми: моваЗМІ
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