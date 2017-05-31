Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти думают о языковых квотах для печатных СМИ

Среда, 31 мая 2017, 12:13

Есть законопроект о том, что 50% контента печатных средств массовой информации должны быть на украинском языке, а для интернет-изданий такого не предлагают.  

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в интервью Лига.net.

На вопрос, стоит ли ожидать для печатных и интернет-СМИ закона, подобного закону о квотах на телевидении, она ответила: "Это даже не рассматривается, государство это не должно регулировать".

"Разница в том, что телевидение работает на государственном частотном ресурсе. Государство имеет право регулировать то, для чего дает свой ресурс, – это европейский подход", – сказала она.

"Но если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", – сообщила Сюмар.

"Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению", – отметила она.

"Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", – заявила Сюмар.

Как известно, 23 мая Верховная Рада приняла закон, по которому доля передач и/или фильмов на украинском языке для общенациональных телерадиоорганизаций составляет не меньше 75% с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00, а для региональных и местных вещателей –50%. Доля новостей на государственном языке в эти же промежутки времени также должна быть не менее 75% выпуска.

Закон об украинском языке на телевидении вступит в силу через 4 месяца, а созданный в Украине русскоязычный телепродукт еще 1 год и 4 месяца будет учитываться в украиноязычную квоту.

26 мая глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.

Алена Рощенко, УП

Темы: языкСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
язык
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: