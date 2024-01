Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

Свої привітання глава держави розмістив у мікроблозі у Твіттері після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом.

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", - зазначив Порошенко.

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".

Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте.

With only 35% Marine Le Pen is significantly weaker than expected. Somber mood in the Kremlin, I guess. And White House?