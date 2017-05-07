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Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах

Неділя, 7 травня 2017, 21:26

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

Свої привітання глава держави розмістив у мікроблозі у Твіттері після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом. 

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", - зазначив Порошенко. 

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату". 

 

Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте. 

Крім того Макрона з перемогою також привітала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер направив листа  з привітанням, в якому зазначив, що французи "обрали європейське майбутнє".

Українська правда 

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Теми: Франціявибори
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