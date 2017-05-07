Порошенко вже привітав Макрона з перемогою на виборах

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".

Свої привітання глава держави розмістив у мікроблозі у Твіттері після того, як з'явилися результати екзит-полів після закриття виборчих дільниць о 21:00 за київським часом.

"Щиро вітаю Еммануеля Макрона з видатною перемогою! Солідний кредит довіри французького народу єдиній Європі", - зазначив Порошенко.

Він також додав, що Україна розраховує "на амбітну співпрацю з Францією та активізацію Нормандського формату".

Окрім того вітання Макрону з перемогою вже висловили глава МЗС Німеччини та президент Литви Даля Грібаускайте.

#BREAKING German FM hails Macron win keeping France 'at heart of Europe' — AFP news agency (@AFP) May 7, 2017

With only 35% Marine Le Pen is significantly weaker than expected. Somber mood in the Kremlin, I guess. And White House? — Carl Bildt (@carlbildt) May 7, 2017

Крім того Макрона з перемогою також привітала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер направив листа з привітанням, в якому зазначив, що французи "обрали європейське майбутнє".

British PM May 'warmly congratulates' Macron on France win: @AFP pic.twitter.com/TiFNUzBQIb — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) May 7, 2017

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) May 7, 2017

Українська правда