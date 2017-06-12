Хроніка 12 червня. Ера Медведчука та перемога Ломаченка

Найцікавіше: 2002. Новим главою адміністрації Кучми стає Віктор Медведчук 2004. #Зрада від Дастіна Гофмана 2016. Ломаченко нокаутує Мартінеса і стає чемпіоном світу у двох категоріях

2001, вівторок

Україні потрібна така ж сильна президентська форма правління, як в США або у Франції, заявив президент Леонід Кучма на прес-конференції у Братиславі. І пожалкував, що повноважень в нього менше, ніж в президентів інших країн.

2002, середа

Віктор Медведчук став новим главою Адміністрації президента. Ця посада була вакантною з квітня, коли Володимир Литвин перейшов з АП до парламенту. Інше резонансне призначення Кучми: Сергій Льовочкин став першим помічником гаранта.

"Очевидно, що з призначенням Медведчука зменшиться бажання Ющенка і співтоваришів домагатися посад у виконавчій владі, характер нинішніх відносин двох Вікторів виключає їх нормальну співпрацю", – прокоментував це призначення президент Центру О.Разумкова Анатолій Гриценко.

2003, четвер

Польща проводить з Україною консультації щодо введення візового режиму. Такий режим є зобов'язанням Польщі у зв'язку зі вступом до Європейського Союзу.

2004, субота

Відомий актор Дастін Гофман отримав нагороду на фестивалі російських фільмів у Голівуді та заявив, що його предки походять з "російського міста Київ", і він вдячний за це російському народові.

Натомість другий уродженець України кіноактор Джек Паланс відмовився взяти нагороду на тому ж фестивалі, наголосивши: "Я українець, а не росіянин!"

2005, неділя

Обвинувачені у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе визнали себе винними, заявив генпрокурор Святослав Піскун. Мова йде про трьох міліціонерів, яких арештували в березні. Генерал Олексій Пукач на той момент ще перебуває у розшуку.

2006, понеділок

Коаліціада – 2006. "Наша Україна" виступила із заявою про безперспективність подальших переговорів щодо формування коаліції. Переговори, вважають в НУ, зруйнували особисті амбіції лідера соціалістів Олександра Мороза. "Наша реакція спокійна", – відповіли на це в СПУ.

2007, вівторок

Спікер Олександр Мороз зачитав 50 заяв депутатів БЮТ, які склали свої депутатські повноваження для забезпечення перевиборів Верховної Ради. Тим часом перебіжчики з БЮТ заявили, що коли свій мандат здасть і Юлія Тимошенко, вони подумають над обранням нового лідера фракції. "Єдине, що вони можуть створити – це "клуб зрадників", і збиратися там, розповідати один одному байки про те, як вони докотилися до такого життя", – відповів на це один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.

2008, четвер

– Крим вже втрачений для України, вважає Володимир Литвин, оскільки провідні політичні сили країни не мають чіткої політики щодо автономії.

– Рейтинг президента Віктора Ющенка вперше дійшов того мінімуму, який був свого часу в Кучми. За даними Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, лише 6,7% опитаних повністю підтримують діяльність Ющенка. А порівнюючи діяльність двох президентів, респонденти частіше відповідали, що з обов'язками президента краще справлявся Кучма.

– "Верховну Раду потрібно освятити, щоб там вночі чорти не літали". Спікер Арсеній Яценюк пообіцяв запросити священиків усіх конфесій освятити сесійну залу та буфет парламенту.

2009, п'ятниця

Життя після зриву переговорів про широку коаліцію між ПР та БЮТ.

Віце-спікер Олександр Лавринович заявив, що консультації щодо створення коаліції почалися ще півтора роки тому.

Віктор Янукович визнав, що він говорив з Тимошенко про підвищення вікового цензу для кандидата в президенти України до 50 років, але це було просто жартом.

"По суті справи, кинувши усіх, хто вів переговори з ним, і таким чином, по суті справи, зруйнував єдиний шанс України завершити масштабну політичну війну і перейти до антикризових реальних дій", – в свою чергу охарактеризувала Юлія Тимошенко рішення Януковича вийти з переговорів.

А з Нового каналу пішов шеф-редактор інформаційної програми "Репортер" Володимир Павлюк через те, що він показав у програмі відомий запис "Всьо пропало" з Тимошенко.

2010, субота

На суддів Верховного суду тиснуть з боку Вищої ради юстиції. "Ідуть дзвінки з Вищої ради юстиції, як вирішувати справу, а інакше ідуть погрози: "Ми тобі голову відірвемо", – розповів голова ВСУ Василь Онопенко. Він також додав, що нова судова реформа позбавить Верховний суд повноважень.

До головування у Верховному Суді Онопенко був народним депутатом від БЮТ. У 2010 році після приходу до влади президента Віктора Януковича повноваження Верховного Суду були радикально скорочені, що пов'язували з бажанням нового керівництва країни мінімізувати вплив самого Онопенка.

2011, неділя

Росія обурюється заходом в Чорне море американського протиракетного крейсера "Монтерей", що обладнаний протиракетною системою "Іджіс". Крейсер має взяти участь в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2011".

2012, вівторок

Всю ніч футбольні фанати у Києві святкували перемогу з рахунком 2:1 української збірної в матчі зі шведами в рамках Євро-2012. Героєм українського інтернету став цей маленький вболівальник Тимур.

А от враження міліціонерів, яких повезли до Харкова охороняти порядок під час чемпіонату, були не менш яскравими. Їх заселили в будівлю з нелюдськими умовами для життя. "Там одна розетка на всіх, два забиті унітази. Дали їм старі матраци, яким, напевно, декілька десятків років. Їсти дали в перший день щось на кшталт "Мівіни" й навіть не дали чаю", – розповіли їхні родичі.

2013, середа

Окружний адмінсуд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення у народних депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Ще в лютому їх позбавили депутатських повноважень. У "Батьківщині" впевнені, що таке рішення адмінсуду суперечить Конституції.

2014, четвер

– Група карного розшуку МВС арештувала екс-нардепа Віктора Лозинського. Днем раніше Лозинський, засуджений за вбивство до 15 років позбавлення волі (згодом статтю змінили, а термін зменшили), достроково вийшов із тюрми за станом здоров'я.

– Озброєні терористи перехопили автобус з дітьми-сиротами та вихованцями дитячих будинків, яких везли з Донецької області у Дніпропетровську. Транспорт з 25 дітьми розвернули в бік контрольно-пропускного пункту "Должанський" на Луганщині. Пізніше одна з матерів-виховательок категорично відмовилася їхати в Росію, та її із групою дітей повернули назад. 16 викрадених дітей повезли в Ростовську область.

2015, п'ятниця

– 9 людей потрапили до лікарні через погроми в Харкові. Пізно ввечері 11 червня близько 40 осіб у чорному одязі й балаклавах прийшли до гуртожитків та почали бити вікна в машинах іноземних студентів. Зав'язалися сутички, декілька людей отримали ножові поранення.

– У Конгресі США внесли поправки до законопроекту щодо видатків на оборону, згідно з яким американці не постачатимуть в Україну ПЗРК. Раніше в Білому домі вже заявляли, що не нададуть Україні наступальні види озброєння.

2016, неділя

– У Києві відбувся Марш рівності за права ЛГБТ-спільноти. Кількість учасників стала найбільшою за часи проведення подібних акцій в Україні. Хоча поліції все одно було більше, ніж активістів. На захід прийшли й противники Маршу, але обійшлося без серйозних сутичок.

– На кордоні з Польщею затримали Андрія Кошеля, колишнього топ-менеджера компанії СЄПЕК Сергія Курченка. Він фігурує у справі з продажу скрапленого газу на спецаукціонах. Кошелю інкримінують створення злочинної організації та привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

9 червня 2017 року Кошеля випустили під домашній арешт.

– Український боксер Василь Ломаченко нокаутував чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі пуерториканця Романа Мартінеса, і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Бій завершився вже в 5 раунді. Ломаченко встановив рекорд, отримавши чемпіонство в двох вагах за 7 боїв.

Рустем Халілов, дляУП