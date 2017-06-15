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Ймовірний організатор замаху на Чорновол повісився сам – прокуратура

Четвер, 15 червня 2017, 17:13

За фактом смерті ув’язненого в приміщенні ІТТ імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка розпочато розслідування та призначено службову перевірку.

Про це інформує 15 червня прес-служба прокуратури міста Києва.

Тіло 47-річного чоловіка без ознак життя було виявлено близько четвертої години ранку 15 червня 2017 року працівниками спецустанови. За попередньою інформацією, смерть настала від механічної асфіксії шиї шляхом повішення на простирадлі.

У прокуратурі зазначають, що першочергові слідчі дії, проведені із залученням судово-медичного експерта, тілесних ушкоджень на тілі померлого, а також інших явних ознак насильницької смерті не виявили.

Крім того, проведеним аналізом відеозапису з камери спостереження виключено причетність до вказаної події сторонніх осіб.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті ув’язненого.

Крім того, прокуратурою міста Києва ініційовано проведення службової перевірки з приводу дотримання вимог Закону України "Про попереднє ув'язнення" працівниками ІТТ ГУНП у м. Києві.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, 15 червня в ізоляторі тимчасового утримання в Києві знайшли повішеним ймовірного організатора нападу на Тетяну Чорновіл у 2013 році Олега Нетребка.

Як відомо, Печерський суд Києва 13 травня 2017 року арештував Нетребка на 60 діб.

У січні 2017 року чоловіка затримали в Мінську. У травні його було екстрадовано до України.

У 2015 році начальник департаменту карного розшуку МВС Володимир Остапенко повідомляв, що організатором побиття Тетяни Чорновол був кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко.

Українська правда

Теми: Чорновол Тетянакриміналпрокуратура
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