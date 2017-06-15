Предполагаемый организатор покушения на Черновол повесился сам – прокуратура

По факту смерти заключенного в помещении ИВС вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко начато расследование и назначена служебная проверка.



Об этом сообщает 15 июня пресс-служба прокуратуры города Киева.



Тело 47-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено около четырех часов утра 15 июня 2017 года работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне.

В прокуратуре отмечают, что первоочередные следственные действия, проведенные с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружили.



Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключается причастность к указанному происшествию посторонних лиц.



Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.



Кроме того, прокуратурой города Киева инициировано проведение служебной проверки по поводу соблюдения требований Закона Украины "О предварительном заключении" работниками ИВС ГУНП в г.. Киеве.



Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, 15 июня в изоляторе временного содержания в Киеве нашли повешенным вероятного организатора нападения на Татьяну Черновол в 2013 году Олега Нетребко.

Как известно, Печерский суд Киеве 13 мая 2017 года арестовал Нетребко на 60 суток.

В январе 2017 года мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину.

В 2015 году начальник департамента уголовного розыска МВД Владимир Остапенко сообщал, что организатором избиения Татьяны Черновол был криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко.

В ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.

Украинская правда