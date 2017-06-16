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Справа Вороненкова ведеться "щільно", але поки без підозрюваних - поліція

П'ятниця, 16 червня 2017, 10:31

У справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова ведеться серйозна робота, проте підозри поки нікому не висунуто.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"У цій справі дійсно проведена серйозна робота. Є ряд суттєвих напрямів. Скажу більше: поки підозри нікому не пред'являлося. Але робота ведеться дуже щільно", - розповів він.

За словами головного поліцейського столиці, слідство розбило цей злочин на дві складові: у першій - вбивство і застрелений кілер, у другій - мотиви кілера і його поплічники.

"Фактично сам факт вбивства очевидний і встановлений. Обставини всі досліджені - не думаю, що є якісь питання", - сказав Крищенко.

Він зазначив, що розслідуванням другої складової займається прокуратура Києва. "Коли будуть якісь результати, думаю, прокуратура дасть коментар", - додав глава поліцейського управління.

Як відомо, Денис Вороненков переїхав із родиною із Росії до України й у грудні 2016 року отримав громадянство України. Він дав свідчення у справі проти екс-президента України Віктора Януковича про державну зраду.

У Росії Вороненкова оголосили у розшук, звинувачуючи в шахрайстві. Захист колишнього депутата Держдуми за 10 днів до його вбивства повідомив правоохоронним органам Росії його адресу в Києві.

23 березня 2017 року Вороненкова застрелили у центрі Києва біля готелю "Прем’єр Палас". Охоронець колишнього російського депутата, який також отримав поранення, встиг поранити нападника – і той згодом помер у лікарні.

За даними українських правоохоронців, Вороненкова застрелив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який служив у Нацгвардії і виконував завдання російських спецслужб.

Українська влада попередньо підозрює руку Москви у вбивстві Вороненкова.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ВороненковвбивствополіціяКиїв
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