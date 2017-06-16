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Дело Вороненкова ведется "плотно", но пока без подозреваемых – полиция

Пятница, 16 июня 2017, 10:31

В деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова ведется серьезная работа, однако подозрения пока никому не выдвинуты.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"По этому делу действительно проведена серьезная работа. Есть ряд существенных направлений. Скажу больше: пока подозрение никому не предъявлялось. Но работа ведется очень плотно", - рассказал он.

По словам главного полицейского столицы, следствие разбило это преступление на две составляющие: в первой – убийство и застреленный киллер, во второй – мотивы киллера и его пособники.

"Фактически сам факт убийства очевиден и установлен. Обстоятельства все исследованы - не думаю, что есть какие-то вопросы", - сказал Крищенко

Он отметил, что расследованием второй составляющей занимается прокуратура Киева. "Когда будут какие-то результаты, думаю, прокуратура даст комментарий", - добавил глава полицейского управления.

Как известно, Денис Вороненков переехал с семьей из России в Украину и в декабре 2016 года получил гражданство Украины. Он дал показания по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.

В России Вороненкова объявили в розыск, обвиняя в мошенничестве. Защита бывшего депутата Госдумы за 10 дней до его убийства сообщила правоохранительным органам России его адрес в Киеве.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева у отеля "Премьер Палас". Охранник бывшего российского депутата, который также получил ранение, успел ранить нападающего – и тот позже умер в больнице.

По данным украинских правоохранителей, Вороненкова застрелил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в Нацгвардии и выполнял задания российских спецслужб.

Украинские власти предварительно подозревают руку Москвы в убийстве Вороненкова.

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Темы: ВороненковубийствополицияКиев
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