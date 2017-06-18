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ОБСЄ: Цьогоріч ДФС обстрілювали 9 разів, бої мають припинитися

Неділя, 18 червня 2017, 18:13
ОБСЄ: Цьогоріч ДФС обстрілювали 9 разів, бої мають припинитися

З початку поточного року Донецька фільтрувальна станція зазнавала обстрілів 9 разів, через що її роботу було припинено загалом протягом 45 днів.

Про це повідомили у місії ОБСЄ 18 червня. 

У місії зазначили, що єдиним шляхом для відновлення та стабілізації її роботи є припинення бойових дій.

Також у місії зазначили, що у травні за сприяння представників місії ОБСЄ на Донбасі було здійснено ремонт 11 об'єктів інфраструктури.

"Скількі ще потрібно провести відновлювальних робіт, щоб сторони припинили обстріли та відвели озброєння?",  - зазначили у місії. 

Як підкреслив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, встановлення "тиші" може гарантувати лише рішення сторін , а не лише "Мінські угоди". 

Як відомо,  раніше у місії ОБСЄ зазначали, що за останні дні насосна станція у н.п. Василівка (Донецька обл.) зупиняла свою роботу двічі через обстріли.  

Також у ОБСЄ заявляли, що руйнування в ОРДЛО внаслідок обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несуть серйозну загрозу для навколишнього середовища.

У ЮНІСЕФ заявили, що через загострення бойових дій на сході України щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води.

Українська правда 

Теми: ДонбасОБСЄМінські угоди
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