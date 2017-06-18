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ОБСЕ: В этом году ДФС обстреливали 9 раз, бои должны прекратиться

Воскресенье, 18 июня 2017, 18:13
ОБСЕ: В этом году ДФС обстреливали 9 раз, бои должны прекратиться

С начала текущего года Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам 9 раз, в результате чего ее работа была прекращена в целом на 45 дней.

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ 18 июня.

В миссии отметили, что единственным путем для стабилизации ее работы является прекращение боевых действий.

Также в миссии отметили, что в мае при содействии представителей миссии ОБСЕ на Донбассе был осуществлен ремонт 11 объектов инфраструктуры.

"Сколько еще нужно провести восстановительных работ, чтобы стороны прекратили обстрелы и отвели вооружение?", - отметили в миссии.

Как подчеркнул замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, установление "тишины" может гарантировать только решение сторон, а не только "Минские соглашения".

Как известно, ранее в миссии ОБСЕ отмечали, что за последние дни насосная станция в н.п. Васильевка (Донецкая обл.) останавливала свою работу дважды из-за обстрелов.

Также в ОБСЕ заявляли, что разрушения в ОРДЛО в результате обстрелов водоочистных сооружений, химических заводов и сельскохозяйственных предприятий несут серьезную угрозу для окружающей среды.

В ЮНИСЕФ заявили, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины не менее 750 тыс. детей могут потерять доступ к чистой питьевой воде.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОБСЕМинские соглашения
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