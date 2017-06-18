Геращенко про КиївПрайд: Україна склала іспит на відданість європейським цінностям

Україна склала іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям.

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради, представник у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Марш рівності пройшов без особливих провокацій і пригод. Хоч кілька поліцейських постраждали від дій радикальних молодиків, Київ і Україна склали іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям - право бути вільним, рівним, бути собою", - зазначила вона.

"Щодо тих, хто має інші, консервативні погляди і є противником прайду - це право кожної людини сповідувати ті чи інші погляди. Навіщо на поліцейських тільки нападати... Насильство і агресія не вітається і засуджується у Біблії, до речі", - додала вона.