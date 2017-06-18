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Геращенко о КиевПрайде: Украина сдала экзамен на преданность европейским ценностям

Воскресенье, 18 июня 2017, 18:58

Украина сдала экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых, Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям - право быть свободным, равным, быть собой", - отметила она.

"О тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда - это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем на полицейских только нападать ... Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, к слову", - добавила она.


Как известно, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша. В результате было задержано 6 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.  Позже всех задержанных отпустили

Представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник сообщила также, что после окончания Марша равенства на двух участников напали неизвестные.

Позже в полиции Киева сообщили, что задержан один из напавших на участников "Марша равенства".

Фоторепортаж о том, как проходил Марш равенства в Киеве, смотрите здесь. 

Украинская правда 

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Темы: ЛГБТГеращенко
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