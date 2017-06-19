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Слідчі допитали кілера, який стріляв в Осмаєва

Понеділок, 19 червня 2017, 00:24

Слідчі вже допитали кілера, який стріляв в Адама Осмаєва.

Про це заявив представник МВС України Артем Шевченко в ефірі каналу 112, передає "Укрінформ".

"Його життю (нападника на Осмаєва і Окувєу - ред) нічого не загрожує, він може співпрацювати зі слідством і давати показання", - сказав він.

За словами Шевченка, раніше нападник здійснив низку інших злочинів, в тому числі й на території України.

"Є цілий ряд інших злочинів, зокрема слідство їх бачить, і зараз тривають активні дії з міжнародними партнерами для того, щоб мати можливість про це говорити більш-менш публічно і переконливо", - зазначив представник МВС.

За його словами, російський слід у справі нападу очевидний. При цьому Шевченко нагадав, що для власної "легенди" підозрюваний використовував персональні дані померлої людини.

Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Теми: поліція
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