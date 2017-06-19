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Следователи допросили киллера, стрелявшего в Осмаева

Понедельник, 19 июня 2017, 00:24

Следователи уже допросили киллера, который стрелял в Адама Осмаева.

Об этом заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко в эфире канала 112, передает "Укринформ".

"Его жизни (нападающего на Осмаева и Окуеву - ред) ничего не грозит, он может сотрудничать со следствием и давать показания", - сказал он.

По словам Шевченко, ранее нападающий совершил ряд других преступлений, в том числе и на территории Украины.

"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", - отметил представитель МВД.

По его словам, российский след в деле нападения очевиден. При этом Шевченко напомнил, что для собственной "легенды" подозреваемый использовал персональные данные умершего человека.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, нападающий назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненых Осмаев и нападающего отправили в больницу.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападающему на добровольцев объявлено подозрение.

По мнению Окуевой, нападение на Осмаева совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Темы: полиция
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