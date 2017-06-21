Відома міжнародна організація готує доповідь про вбивство Шеремета

Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ) здійснить візит до Києва для представлення спеціальної доповіді про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це пише Hromadske.ua.

Повідомляється, що делегація буде в Києві з 10 липня по 12 липня.

"Ми надіслали запити про зустрічі з високопоставленими українськими урядовцями, включно з президентом Порошенком, прем'єр-міністром Гройсманом, міністром внутрішніх справ Аваковим, генеральним прокурором Луценком, головою Національної поліції Князєвим та головою СБУ Грицаком. Ми сподіваємось обговорити результати нашого звіту безпосередньо з ними", — йдеться у заяві CPJ.

У Комітеті зазначають, що розслідування вбивства журналіста затягується, а винні досі не покарані.

"Павло Шеремет був шанованим колегою і другом Комітету захисту журналістів. В 1998 році ми нагородили Шеремета нашою Міжнародною премією свободи преси, щоб визнати його мужність, професійні репортажі на тлі переслідувань і несприятливих умов. І ми продовжували підтримувати зв'язок з ним протягом багатьох років, іноді повідомляючи про нові напади і утиски проти нього", — розповіли в комітеті.

До делегації входять виконавчий директор Джоел Саймон; член Ради директорів Алан Расбріджр — колишній головний редактор The Guardian в Лондоні; представник в ЄС Том Гібсон, який завітає з Брюсселя; координатор програми CPJ в Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова.

Також до Комітету приєднаються члени сім’ї Шеремета – його матір Людмила та донька Єлизавета.

Після зустрічей з українськими чиновниками комітет проведе прес-конференцію в Києві 12 липня в Кризовому медіа центрі для представлення та розповсюдження звіту про вбивство Павла Шеремета, а також розповість про суть і результати зустрічей з урядом.

"Ми уважно стежимо за середовищем преси в Україні з початку 1990-х років, тому наша перспектива представництва і захисту прав і інтересів свободи преси закріплена в ґрунтовних дослідженнях і спирається на добре розуміння політичної реальності України", — додається у заяві CPJ.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики звернеться до спікера Андрія Парубія, щоб він запросив до Верховної Ради керівництво Нацполіції для звіту щодо стану розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство Шеремета.

Пізніше Служба безпеки України показала указ про звільнення Ігоря Устименка від 29 квітня 2014 року.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.