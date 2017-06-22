Закон про Донбас можуть внести найближчим часом - голова фракції БПП

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Артур Герасимов прогнозує внесення в парламент законопроекту про відновлення суверенітету на Донбасі в найближчі дні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Я думаю, в найближчі дні після повернення Президента з США та іноземних візитів буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони і цей законопроект буде внесений в Раду", - сказав Герасимов.

За його словами, в робочій групі проходять інтенсивні дискусії щодо цього документа.

Раніше, 21 червня, заступник глави фракції БПП Сергій Березенко висловив сумнів, що проект закону ухвалять хоч у першому читанні до кінця нинішньої сесії. За його словами законопроект ще не написаний, а на його напрацювання може піти ще місяць.

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.