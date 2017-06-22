Закон о Донбассе могут внести в ближайшее время - глава фракции БПП

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов прогнозирует внесение в парламент законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе в ближайшие дни.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Я думаю, в ближайшие дни после возвращения Президента из США и иностранных визитов будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны и этот законопроект будет внесен в Раду", - сказал Герасимов.

По его словам, в рабочей группе проходят интенсивные дискуссии по этому документу.

Ранее, 21 июня, заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко выразил сомнение, что проект закона примут хоть в первом чтении до конца нынешней сессии. По его словам, законопроект еще не написан, а на его наработку может пойти еще месяц.

Как сообщалось, 14 июня 2017 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.