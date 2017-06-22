Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о Донбассе могут внести в ближайшее время - глава фракции БПП

Четверг, 22 июня 2017, 05:30

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов прогнозирует внесение в парламент законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе в ближайшие дни.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Я думаю, в ближайшие дни после возвращения Президента из США и иностранных визитов будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны и этот законопроект будет внесен в Раду", - сказал Герасимов.

По его словам, в рабочей группе проходят интенсивные дискуссии по этому документу.

Ранее, 21 июня, заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко выразил сомнение, что проект закона примут хоть в первом чтении до конца нынешней сессии. По его словам, законопроект еще не написан, а на его наработку может пойти еще месяц.

Как сообщалось, 14 июня 2017 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Темы: ДонбассзаконодательствоВерховная РадаБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
Все новости...
Реклама: