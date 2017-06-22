Суд викликав Януковича на найближчі засідання та нагадав про відеоконференцію

Оболонський райсуд Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на найближчі 10 засідань та нагадав про можливість відеоконференції.

Відповідне повідомлення опубліковане в "Урядовому кур’єрі".

"Оболонський райсуд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 26 червня 2017 р., 29 червня 2017 р., 6 липня 2017p., 12 липня 2017 р., 13 липня 2017 р., 3 серпня 2017p., 10 серпня 2017 p., 17 серпня 2017 p., 23 серпня 2017 p., 31 серпня 2017 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передба- чених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України", - йдеться у повідомленні.

Також суд нагадав Януковичу про можливість участі на засіданні у режимі відеоконференції.

Окрім того, у повідомленні зазначені можливі причини неявки, серед яких: обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини, відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо, тяжка хвороба або перебування лікарні, смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Як відомо, захист Віктора Януковича раніше заявляв, що суд має повернути прокурору звинувачення екс-президента у державній зраді, а проводити спеціальний (заочний) розгляд справи недоречно.

Підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

27 січня 2017 року ГПУ вручила захисникам Януковича і надіслала на всі відомі адреси його нову підозру, додавши новий епізод.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Олег Твердь, для УП