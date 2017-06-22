Глава Львовской области хочет забрать у Садового вывоз мусора

Глава Львовской облгосадминистрации обратился к мэру Львова Андрею Садовому с просьбой делегировать ЛОГА полномочия вывоза мусора из города.

Об этом Синютка заявил на брифинге в четверг, передает пресс-служба ЛОГА.

"Делегирование полномочий областной администрации обеспечит вывоз твердых бытовых отходов из Львова и сделает невозможным любую опасность для жителей города. Мы уже дважды брали на себя ответственность по вывозу мусора из Львова, после этого ситуация осложнялась, поэтому каждый раз осуществить такой вывоз становится сложнее. Такие вещи необходимо делать системно, только тогда это даст соответствующий результат", - заявил Синютка.

По словам председателя ЛОГА, городская власть должна принять решение о передаче функций вывоза мусора, предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для облгосадминистрации, пока она будет выполнять функции вывоза мусора.

Кроме того, Синютка заявил, что в таком случае администрация обязуется за 20 дней вывезти накопленный в городе мусор, а также до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

Как передает Zaxid.net, Синютка дал Садовом 30 дней, чтобы принять соответствующее решение.

В то же время вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что до 23 июня городской и областной совет Львова должны разработать график вывоза мусора, а до 5 июля - вывезти накопленные отходы, передает "Укринформ".

Как сообщалось, в среду, 21 июня, вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Однако он не захотел публично объявлять места вывоза, говоря, что иначе начнутся протесты и блокировки.

Ранее 21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.