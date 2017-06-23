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Турчинов хоче введення віз для росіян цього літа

П'ятниця, 23 червня 2017, 15:11

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов висловився за введення візового режиму для росіян до того, як Верховна Рада піде на канікули.

Про це він заявив у п’ятницю на брифінгу в Полтаві, передає "112 Україна".

"Безумовно, це (візовий режим з РФ, - ред.) необхідно було робити відразу, системно з прийняттям рішення про безвізовий режим (з ЄС, - ред.). Але я сподіваюся, ВР не піде на канікули, поки це рішення не буде прийнято і проголосовано", - заявив Турчинов.

Як відомо, до парламентських канікул лишився лише один пленарний тиждень з 11 по 14 липня.

Як повідомлялося, 12 квітня лідер фракції НФ Максим Бурбак закликав Верховну Раду ввести візовий режим для громадян Російської Федерації.

Міністр юстиції Павло Петренко підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Російською Федерацією і заявляє, що юридичних завад цьому немає.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

Теми: ТурчиновРосіявізи
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