Садовий відвідав своїх голодувальників під АП. Акція продовжиться

Нардепи від "Самопомочі", які раніше оголосили голодування через проблему львівського сміття, продовжуватимуть свою акцію.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий після зустрічі з політиками-протестувальниками.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", у п’ятницю ввечері лідер "Самопомочі" прибув під Адміністрацію президента й більше години спілкувався з нардепами Оксаною Сироїд, Олегом Березюком і Тарасом Пастухом без преси у дворику Будинку з химерами.

Згодом Садовий вийшов до журналістів і повідомив, що політики продовжуватимуть акцію. Він також пообіцяв прийти під АП у суботу.

За словами мера Львова, завдяки голодуванню влада почала вирішувати проблему - зокрема, у четвер відбулася комісія з надзвичайних ситуацій.

"Я буду чекати на рішення, яке буде безповоротним, яке зніме блокаду і дасть можливість моїм колегам припинити акцію непокори", - сказав він, додавши, що чекає на рішення "про припинення блокади" від Адміністрації президента.

"В Олега Березюка стан здоров'я погіршився. Але припиняти голодування в нього наміру немає. Оксана з Тарасом тримаються, і я переживаю за їхнє здоров'я", - заявив Садовий.

Нардеп Пастух у свою чергу вважає, що уряд має надати гарантії щодо вивезення сміття протягом двох років Львівською обласною адміністрацією.

Як зазначає кореспондент УП, перед приходом Садового біля АП з голодувальників був лише Тарас Пастух, а Сироїд і Березюк лежали в наметах у дворику Будинку з химерами, бо, за словами Пастуха, вони себе недобре почували.

До Березюка і Пастуха приїхали дружини з дітьми.

У середу, 21 червня, віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Проте він не захотів публічно оголошувати місця вивезення, кажучи, що інакше почнуться протести та блокування.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що раніше отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

Читайте також: "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі"

Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

Мар'яна П'єцух, УП