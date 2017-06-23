Садовый посетил своих голодающих под АП. Акция продолжится

Нардепы от "Самопомощи", которые ранее объявили голодовку из-за проблем львовского мусора, будут продолжать свою акцию.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый после встречи с протестующими политиками.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", в пятницу вечером лидер "Самопомощи" прибыл в Администрацию президента и больше часа общался с нардепами Оксаной Сыроид, Олегом Березюком и Тарасом Пастухом без прессы во дворике Дома с химерами.

Позже Садовый вышел к журналистам и сообщил, что политики будут продолжать акцию. Он также пообещал прийти под АП в субботу.

По словам мэра Львова, благодаря голодовке, власти начали решать проблему - в частности, в четверг состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Я буду ждать решения, которое будет бесповоротным, которое снимет блокаду и даст возможность моим коллегам прекратить акцию неповиновения", - сказал он, добавив, что ждет решения "о прекращении блокады" от Администрации президента.

"У Олега Березюка состояние здоровья ухудшилось. Но прекращать голодовку у него намерения нет. Оксана с Тарасом держатся, и я переживаю за их здоровье", - заявил Садовый.

Нардеп Пастух в свою очередь считает, что правительство должно предоставить гарантии по вывозу мусора в течение двух лет Львовской областной администрацией.

Как отмечает корреспондент УП, перед приходом Садового возле АП из голодающих был только Тарас Пастух, а Сыроед и Березюк лежали в палатках во дворике Дома с химерами, потому что, по словам Пастуха, они себя неважно чувствовали.

К Березюку и Пастуху приехали жены с детьми.

В среду, 21 июня, вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Однако он не захотел публично объявлять места вывоза, говоря, что иначе начнутся протесты и блокировки.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ранее получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

Марьяна Пьецух, УП