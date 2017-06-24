Захист Януковича наполягає, щоб ВРП розглядала його скаргу за участі Луценка

Захист екс-президента Віктора Януковича наполягає на забезпеченні своєї участі та участі генпрокурора Юрія Луценка у розгляді Вищою радою правосуддя заяви щодо тиску на суд.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, повідомляє прес-служба АО "AVER LEX".

Він повідомив, що заява захисту Януковича на висловлювання Луценка та інших представників правоохоронних органів, які нібито свідчать про політичний тиск на суддів, вже надійшла до Вищої ради правосуддя, зареєстрована та передана голові ВРП Ігорю Бенедесюку.

"Ми вимагатимемо, щоб Вища рада правосуддя розглядала справу обов’язково за нашої участі та за безпосередньої участі Юрія Луценка. Чекаємо на оцінку викладених нами фактів", - зазначив Сердюк.

Прес-служба зазначає, що під час судового засідання 29 травня захист Януковича звернувся до Оболонського районного суду із заявою про вчинення політичного тиску на суд та суддів. Цю заяву Оболонський райсуд 31 травня направив для розгляду до Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

27 січня 2017 року ГПУ вручила захисникам Януковича і надіслала на всі відомі адреси його нову підозру, додавши новий епізод.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Українська правда